<h3>\r\nTag für Tag<\/h3><b>Freitag<\/b><BR \/>Am heutigen Freitag setzt sich das sonnige Wetter fort. Zeitweise ziehen hohe Schleierwolken durch, sie bleiben jedoch harmlos. Die Temperaturen steigen weiter und erreichen Höchstwerte bis zu 27 Grad.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3><b>Samstag<\/b><BR \/>Der morgige Feiertag präsentiert sich von seiner besten Seite: Es bleibt sonnig, lediglich wenige Schleierwolken zeigen sich am Himmel. In den nördlichen Tälern weht weiterhin föhniger Nordwind, während es im Süden frühsommerlich warm wird. Die Temperaturen liegen bei bis zu 27 Grad.<BR \/><BR \/><b>Sonntag<\/b><BR \/>Am Sonntag setzt sich das freundliche und warme Frühlingswetter fort. Bei viel Sonnenschein erreichen die Höchstwerte bis zu 28 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum aktuellen Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>