Das Wochenende bringt Südtirol nochmals bestes Frühsommerwetter. Der morgige <b>Samstag<\/b> präsentiert sich von seiner sonnigsten Seite: Der Himmel bleibt meist wolkenlos, und die Temperaturen steigen weiter an. In den Tallagen werden Höchstwerte von bis zu 28 Grad erreicht – ideale Bedingungen für Ausflüge und Wanderungen oder einen Sprung ins kühle Nass.<BR \/><BR \/>Auch der <b>Sonntag<\/b> zeigt sich überwiegend freundlich. Im Laufe des Tages ziehen zwar einige dichtere Schleierwolken durch, sie trüben den sonnigen Gesamteindruck jedoch kaum. Die Temperaturen bleiben auf hohem Niveau und erreichen nochmals bis zu 27 Grad.<h3>\r\nSo geht es in der kommenden Woche weiter<\/h3>Zum Wochenstart deutet sich eine leichte Wetterumstellung an. Am <b>Montag<\/b> nehmen die Wolken zu, die Sonne zeigt sich nur noch zeitweise. Vereinzelt kann es zu einem kurzen Regenschauer kommen. Die Temperaturen gehen dabei leicht zurück.<BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> wechseln sich Sonne und Wolken ab, begleitet von einer geringen Schauerneigung. Die Höchstwerte sinken weiter und liegen nur noch bei rund 21 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr aktuelle Informationen und Details zum Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>