Am heutigen <b>Freitag<\/b> zeigt sich das Wetter in weiten Teilen des Landes recht sonnig. Im Tagesverlauf bilden sich jedoch vermehrt größere Quellwolken. Am Nachmittag sind daraus vereinzelt lokale Regenschauer möglich. Die Temperaturen erreichen milde bis angenehme Werte: In Sterzing werden rund 20 Grad erwartet, im Raum Bozen können die Höchstwerte bis auf 25 Grad steigen.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Der morgige <b>Samstag<\/b> präsentiert sich überwiegend freundlich. Nach einem sonnigen Beginn entstehen über den Bergen im Laufe des Tages zwar einige Quellwolken, die Neigung zu Schauern bleibt jedoch gering. In vielen Regionen dürfte es trocken bleiben. Dazu steigen die Temperaturen auf frühsommerliche 22 bis 26 Grad – ideal für Aktivitäten im Freien.<h3>\r\nMuttertag: Wolkiger und leicht wechselhaft<\/h3>Am <b>Sonntag<\/b> stellt sich das Wetter wieder etwas unbeständiger dar. Dichtere Wolken ziehen auf und die Sonne zeigt sich nur noch zeitweise. Vor allem in der zweiten Tageshälfte sind vereinzelt leichte Regenschauer möglich. Die Temperaturen bleiben dennoch mild und erreichen bis zu 23 Grad.<h3>\r\nAusblick auf die neue Woche<\/h3>Zu Beginn der neuen Woche bleibt das Wetter wechselhaft. Am <b>Montag<\/b> dominieren viele Wolken, kurze sonnige Abschnitte sind zwar möglich, im Tagesverlauf muss aber immer wieder mit Regenschauern gerechnet werden.<BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> zeigt sich das Wetter wieder etwas freundlicher: Sonne und Wolken wechseln einander ab, und die Temperaturen steigen erneut auf bis zu 24 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr aktuelle Informationen und laufend aktualisierte Prognosen finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>