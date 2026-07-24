Der heutige <b>Freitag<\/b> zeigt sich in Südtirol von seiner sonnigsten Seite. Von früh bis spät scheint die Sonne von einem weitgehend wolkenlosen Himmel. In den Ortschaften nahe am Alpenhauptkamm weht noch einmal der Föhn. Die höchsten Temperaturen erreichen 23 bis 31 Grad.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Auch der morgige <b>Samstag<\/b> beginnt mit viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages entstehen jedoch einige größere Quellwolken und von Westen her nimmt die Gewitterneigung etwas zu. Die Höchsttemperaturen klettern erneut auf bis zu 31 Grad.<BR \/><BR \/>Am <b>Sonntag<\/b> wird das Wetter unbeständiger. Die Sonne zeigt sich nur noch zeitweise, zudem sind einige Schauer und Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen gehen auf maximal 28 Grad zurück.<h3>\r\nSo geht es weiter<\/h3>Zu Beginn der neuen Woche sorgt der Nordwind am Montag für recht sonniges Wetter mit nur mehr einzelnen Regenschauern. Am Dienstag setzt sich wieder verbreitet die Sonne durch. Die Temperaturen steigen erneut auf sommerliche Werte von bis zu 32 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>