<h3>\r\nViel Sonne und sommerliche Temperaturen<\/h3>Nach dem Durchzug der Kaltfront steigt der Luftdruck wieder an. Gleichzeitig stellt sich eine westliche Höhenströmung ein. Damit beruhigt sich das Wetter und die Sonne setzt sich zunehmend durch.<h3>\r\nHeute: Sonne setzt sich durch<\/h3>Der heutige <b>Samstag<\/b> beginnt noch mit einigen Restwolken, die jedoch rasch der Sonne weichen. Im weiteren Tagesverlauf dominiert sonniges Wetter. Am Nachmittag ziehen lediglich einige harmlose Wolken durch.<BR \/><BR \/>In den nördlichen Tälern weht zeitweise Föhn. Die Temperaturen bewegen sich im jahreszeitlichen Durchschnitt und erreichen 26 Grad in Sterzing und bis zu 31 Grad in Bozen.<h3>\r\nSonntag: Sommerlich und sonnig<\/h3>Auch am morgigen <b>Sonntag<\/b> zeigt sich das Wetter von seiner sommerlichen Seite. Nach der Auflösung lokaler Hochnebelfelder scheint verbreitet die Sonne. Die Temperaturen bleiben angenehm warm.<h3>\r\nMontag: Weiterhin warm, einzelne Gewitter<\/h3>Der sommerliche Wettercharakter setzt sich am <b>Montag<\/b> fort. Zunächst scheint häufig die Sonne, am Nachmittag können sich jedoch einzelne Gewitter entwickeln.<h3>\r\nDienstag: Sonne, dann Gewittergefahr<\/h3>Auch der <b>Dienstag<\/b> beginnt überwiegend sonnig. Im Laufe des Nachmittags entstehen wieder einige Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen weiterhin um 31 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>