„Seit 25 Tagen ist meteorologischer Herbst, seit vorgestern auch astronomischer Herbst – aber der Spätsommer lässt nicht locker“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Die Temperaturen steigen über das Wochenende hinaus weiter an und erreichen bis zu 27 Grad.<h3>\r\nSamstag: Viel Sonne<\/h3>Der morgige <b>Samstag<\/b> präsentiert sich überwiegend sonnig. Abgesehen von lokalen Nebelfeldern in den frühen Morgenstunden scheint den ganzen Tag die Sonne, vielfach bleibt der Himmel wolkenlos.<BR \/><BR \/>Die Temperaturen erreichen 22 Grad in Sterzing und bis zu 25 Grad in Bozen.<h3>\r\nSonntag wird es noch wärmer<\/h3>Auch am <b>Sonntag<\/b> bleibt das Wetter sonnig und oft wolkenlos. Die Temperaturen legen noch einmal zu und steigen auf bis zu 27 Grad.<h3>\r\nSonniger Start in die neue Woche<\/h3>Auch zum Wochenbeginn hält das spätsommerliche Wetter an. Am <b>Montag<\/b> überwiegt unter Hochdruckeinfluss der Sonnenschein, dazu können sich einige Quellwolken bilden. Die Höchstwerte liegen weiterhin bei bis zu 27 Grad.<BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> bleibt das sonnige Herbstwetter erhalten, zeitweise ziehen einige Wolken durch. Nach der Auflösung von Hochnebelfeldern dominiert auch am <b>Mittwoch<\/b> wieder der Sonnenschein. Die Temperaturen bleiben weiterhin über der 25-Grad-Marke.<BR \/><BR \/>Ein Kälteeinbruch ist vorerst nicht in Sicht. „Es ist kein Kälteeinbruch in Sicht“, betont Dieter Peterlin.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol gibt es auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>