Der morgige <b>Samstag<\/b> startet in einigen Tälern mit Hochnebel. Dieser löst sich jedoch rasch auf, anschließend setzt sich verbreitet die Sonne durch. Am Nachmittag wird es erneut warm: Die Temperaturen erreichen 22 bis 25 Grad.<BR \/><BR \/>Auch der <b>Sonntag<\/b> präsentiert sich überwiegend sonnig. Nur wenige Wolken ziehen über das Land, während die Temperaturen weiterhin deutlich über dem liegen, was für die Jahreszeit üblich ist. Bis zu 25 Grad sind möglich.<h3>\r\nViel Sonne auch zu Wochenbeginn<\/h3>Auch in der kommenden Woche bleibt das Wetter zunächst stabil und mild. Am <b>Montag<\/b> scheint häufig die Sonne, zeitweise ziehen aus Norden allerdings einige Wolkenfelder durch.<BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> ändert sich nur wenig: Es bleibt sonnig und mild.<BR \/><BR \/>Der <b>Mittwoch<\/b> bringt ebenfalls viel Sonne, dazu ziehen ausgedehnte Schleierwolken durch. <BR \/><BR \/>Bei den <b>Temperaturen<\/b> bleibt es weiterhin ungewöhnlich mild. Bis mindestens Mittwoch sind erneut Höchstwerte von bis zu 25 Grad möglich.<BR \/><BR \/>Der Herbst zeigt sich in Südtirol damit vorerst weiterhin von seiner sonnigen und außergewöhnlich milden Seite.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>