Das Hoch, das zuletzt für stabiles Wetter gesorgt hat, schwächt sich am heutigen <b>Freitag<\/b> im Tagesverlauf ab. Örtliche Nebelfelder lösen sich rasch auf, bevor gegen Mittag im Vinschgau erste Wolkenfelder aufziehen. Im Laufe des Nachmittags breiten sich diese von Südwesten her auf das ganze Land aus. Nach einem vielerorts frostigen Morgen steigen die Temperaturen auf 10 bis 14 Grad.<h3>\r\nSamstag startet bewölkt, Sonntag wird sonnig<\/h3>Auch morgigen am <b>Samstag<\/b> zeigt sich der Himmel zunächst häufig bewölkt. Im Laufe des Tages sollte sich jedoch immer öfter die Sonne durchsetzen. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 13 Grad.<BR \/><BR \/>Der <b>Sonntag<\/b> präsentiert sich dann von seiner freundlichen Seite: Es stellt sich ruhiges Herbstwetter ein, vielerorts scheint die Sonne. Die Temperaturen erreichen maximal 14 Grad.<h3>\r\nSo startet Südtirol in die neue Woche<\/h3>Zum Wochenbeginn bleibt das Wetter weitgehend ruhig. Am <b>Montag<\/b> sorgt eine nordwestliche Höhenströmung für einen Mix aus Sonne und einigen Wolken.<BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> ziehen zunächst noch zahlreiche Wolken durch. Im Laufe des Vormittags lockert die Bewölkung jedoch auf, sodass sich anschließend wieder recht sonniges Wetter einstellt.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle aktuellen Prognosen und weitere Informationen finden Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>