So wird das Wochenend-Wetter – Nächste Woche deutlich kühler

So geht es kommende Woche weiter

An der Wetterstation Laimburg wurde am heutigen Freitag erstmals im heurigen Jahr die 30-Grad-Marke geknackt.Am morgigen Samstag gibt es am Vormittag eine Mischung aus Sonne und einigen Wolken. Am Nachmittag entstehen größere Quellwolken und damit steigt die Gewitterneigung an. Es wird schwül-warm mit Höchstwerten zwischen 22 und 29 Grad.Unbeständiger wird es dann am Sonntag: Zwar scheint zeitweise die Sonne, am Nachmittag und Abend muss man mit einigen Gewittern rechnen.Zu Beginn der neuen Woche bleibt es leicht unbeständig. Am Montag wechseln Sonne und Wolken, im Tagesverlauf entwickeln sich Regenschauer und Gewitter.Auch am Dienstag bleibt es nicht überall trocken, nach und nach werden gewittrige Regenschauer häufiger.Ähnlich verläuft der Mittwoch. Neben zeitweisem Sonnenschein gibt es erneut einige Schauer und Gewitter. Die Temperaturen gehen zurück – vor allem im Norden des Landes kann es bis zu 10 Grad kälter werden.