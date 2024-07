Heute teils kräftige Gewitter möglich – So wird das Wochenend-Wetter

„Bozen hat 10. Tropennacht hinter sich“

So geht es am Wochenende weiter

Kommende Woche

„Seit rund einer Woche hat nun endgültig der Sommer in Südtirol Einzug gehalten und ein Ende ist auch nicht in Sicht“, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Es ist weder eine ausgeprägte Hitzewelle in Sicht noch eine deutliche Abkühlung.“„Bozen hat die 10. Tropennacht des Sommers hinter sich, auch heute sank die Temperatur nicht unter der 20-Grad-Marke“, so Peterlin.Am heutigen Nachmittag entwickeln sich größere Quellwolken und ausgehend von den Bergen kommt es zu ein paar Gewittern, die am Abend häufiger werden und stellenweise stark ausfallen können. Es wird schwül-heiß, die Temperaturen steigen auf 28 bis 32 Grad.Der morgige Samstag beginnt teils bewölkt und vereinzelt mit abklingenden Regenschauern, doch schon bald setzt sich von Westen her verbreitet die Sonne durch.Aus den Quellwolken am Nachmittag ist höchstens vereinzelt ein gewittriger Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf 28 Grad in Sterzing bis 34 Grad im Raum Bozen.Am Sonntag werden die Luftmassen labiler. Am Vormittag scheint die Sonne, am Nachmittag werden Gewitter wahrscheinlicher und häufiger. Die Temperaturen gehen zurück.Der Montag bringt Sonne und einige Quellwolken, speziell im Norden Südtirols sind gewittrige Schauer möglich. Am Dienstag ist es anfangs sehr sonnig, am Nachmittag bilden sich ein paar Gewitter. Der Mittwoch verläuft überwiegend sonnig mit wenigen harmlosen Wolken.