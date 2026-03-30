s+ hat sich genauer dazu erkundigt bei Josef Hofer, Direktor der Agentur für ein Digitales Südtirol (ADAS), und Antonietta De Santis, die als Bürgerin die neue Methode schon im Detail erprobt.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Die Aktivierung<\/b><BR \/>Über das digitale Portfoliosystem, konkret die App IO, können wichtige Dokumente wie der Führerschein oder der Sanitätsausweis sicher verwaltet, gespeichert und rechtsgültig vorgezeigt werden. Grundsätzlich reicht es somit, diese Dokumente via Smartphone bzw. App mit sich zu führen. Schon jetzt können die Behörden in Italien die Echtheit der digitalen Version des italienischen Führerscheins verifizieren, allerdings (noch) nicht die Behörden anderer Nationen. Die digitalen Dokumente sind auch ohne Internetverbindung abrufbar. <BR \/><BR \/><b>Ziel und Zweck<\/b><BR \/>Gemäß Vorgaben der EU muss den Bürgern bis Ende des Jahres 2026 eine digitale Brieftasche (digitale Wallet) zur Verfügung stehen. Die Südtiroler Landesverwaltung und die Agentur für ein Digitales Südtirol (ADAS) folgen dieser Vorgabe mit dem Ziel, dass Personen sich sicher ausweisen und Verträge rechtsgültig unterschreiben können. Die Nutzung ist freiwillig und kostenfrei. <BR \/><BR \/><b>Die Vorteile<\/b><BR \/> Bürger führen die wichtigsten Dokumente automatisch am Handy mit. Daten können sicher per QR-Code abgelesen werden, sodass mühsames Abtippen entfällt. Etwaige Verkehrsstrafen können via App mit dem dort hinterlegten Zahlungsmittel bezahlt werden. Für die Behörden vereinfachen sich durch die digitalen Abgleiche die Nachprüfungen. <BR \/><BR \/><b>Die Sicherheit<\/b><BR \/>Experten sind sich einig, dass die Sicherheitsrisiken betreffend Diebstahl oder Fälschung bei korrekter Implementierung „sehr gering“ sind. Dafür sorgen starke Authentifizierungsmethoden (etwa biometrischer Abgleich) sowie Verschlüsselungstechniken. Passwort-Hacken reicht somit nicht mehr aus, es wird stets ein sogenannter „zweiter Faktor“ verlangt – etwa via SMS oder eine andere App. <BR \/><BR \/><b>Der Rahmen<\/b><BR \/>Die digitale Brieftasche steht erst ganz am Anfang, Italien zählt in der Umsetzung zu den Vorreitern. Schon bald sollen weitere Dokumente wie die elektronische Identitätskarte (CIE), der Reisepass, der Wahlausweis oder Studientitel in der digitalen Brieftasche mit voller Rechtsgültigkeit gespeichert und vorgezeigt werden können. All dies wird vor dem Hintergrund einer europäischen digitalen Brieftasche (EUDI-Wallet) vollzogen. Allerdings setzt dies noch Standardisierungen und Verifizierungsverfahren über die Staatsgrenzen hinweg voraus.