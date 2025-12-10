<BR \/><b>Australien hat als erstes Land weltweit ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt. Wie ordnen Sie diesen Schritt ein – vor allem im Hinblick auf digitalen Kinder- und Jugendschutz?<\/b><BR \/>Manuel Oberkalmsteiner: Wir brauchen definitiv einen Kinder- und Jugendschutz – und später natürlich auch einen Erwachsenenschutz. Optimal wäre es, wenn die Plattformen generell stärker reguliert würden: bessere Inhaltskontrollen, bessere Sichtbarkeit der Rahmenbedingungen. Solange das aber nicht ausreichend funktioniert, sind Altersbeschränkungen ein wichtiger Schritt. Sie schützen Kinder vor Inhalten, die sie nicht kontrollieren oder einordnen können.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Sehen Sie diese Regelung als etwas, das auch in Europa Realität werden könnte bzw. sollte ?<\/b><BR \/>Oberkalmsteiner: Ja. Erst kürzlich wurde auf EU-Ebene ein Vorschlag diskutiert: unter 13 ein komplettes Social-Media-Verbot, unter 16 nur mit elterlicher Begleitung. Auch in Italien und Frankreich gibt es intensive Debatten, Social Media stärker einzuschränken. Es tut sich also viel in diese Richtung.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Wie sehen diese Debatten in Italien derzeit aus?<\/b><BR \/>Oberkalmsteiner: Einige Forderungen und Gesetzesentwürfe zielen darauf ab, dass unter 14- oder 15-Jährigen der Zugang eingeschränkt wird — oft mit elterlicher Zustimmung. Dazu kommen verschiedene Datenschutzbestimmungen – aber vieles ist unklar. Oft wird ausschließlich mit Datenschutz argumentiert, was pädagogisch aber zu kurz greift.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72640641_quote" \/><BR \/><BR \/> Im Grunde brauchen wir eine stärkere Regulierung der Plattformen, sonst haben wir weiterhin Probleme mit Desinformation, Fake News und extremen Inhalten.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Ein Gegenargument lautet, dass junge Menschen irgendwann den Zugang zur digitalen Welt brauchen, weil sie ohnehin digital aufwachsen. Wie sehen Sie das?<\/b><BR \/>Oberkalmsteiner: Das stimmt. Die Welt ist digital – ob wir wollen oder nicht. Deshalb braucht es Medienkompetenz. Sie ist genauso zentral wie Altersgrenzen. So wie man für ein Auto einen Führerschein braucht, bräuchte man auch im digitalen Raum eine Art „digitale Grundausbildung“. Medienkompetenz und Jugendschutz sind zwei Seiten derselben Medaille.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Wenn ein ähnliches Modell nach Südtirol käme – wer würde am meisten profitieren? Kinder oder Eltern?<\/b><BR \/>Oberkalmsteiner: Beide. Aber man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass Kinder dann gar nicht mehr am Smartphone sind. Technisch ist noch völlig offen, wie Australien das umsetzt – ob mit Ausweis-Uploads, KI-Analysen oder anderen Verfahren. Dazu kommt: Digital lässt sich vieles umgehen. Mit einem VPN kann ich mein Handy „nach Europa“ versetzen und habe wieder Zugriff. Einen 100-prozentigen Schutz gibt es nicht. Aber es wäre ein erster und wichtiger Schritt.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Welches Alter wäre aus Ihrer Sicht sinnvoll?<\/b><BR \/>Oberkalmsteiner: Viele Expertinnen und Experten sprechen von 14 oder 15 Jahren. In diesem Alter ist die Fähigkeit, Inhalte einzuordnen und zu reflektieren, deutlich besser ausgeprägt. Die Gesellschaft würde profitieren – weniger problematische Inhalte, weniger Druck. Aber man muss differenzieren: Nicht alle Jugendlichen nutzen Social Media exzessiv oder schädlich. Viele sind in Vereinen, treiben Sport, haben stabile Alltagsstrukturen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Wie schätzen Sie hier Südtirols Jugendliche im Vergleich zu anderen Regionen ein?<\/b><BR \/>Oberkalmsteiner: Es gibt keine aktuellen wissenschaftlichen Daten nur für Südtirol, aber aus meiner Arbeit in den Schulen sehe ich: Es gibt eine intensive „Wow-Phase“ in der frühen bis mittleren Jugend, danach meist eine kritischere, reflektiertere Phase. Südtirol hat ein gutes Freizeit- und Unterstützungsangebot – das hilft. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72640644_quote" \/><BR \/><BR \/>Eine kleine Gruppe ist vulnerabler, aber die meisten kommen gut zurecht, wenn man ihnen Medienkompetenz vermittelt und gleichzeitig reguliert.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Würde ein Verbot in Südtirol, aus Ihrer Sicht, auf große Kritik stoßen?<\/b><BR \/>Oberkalmsteiner: Sicher, aber das wäre normal. Wichtig ist, dass man Jugendliche in diesen Prozess einbezieht. Viele ältere Jugendliche sagen selbst, dass Social Media oft Zeitverschwendung ist und dass strengere Regeln sinnvoll wären. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Was ist aus Ihrer Sicht die größte Gefahr einer zu frühen Social-Media-Nutzung?<\/b><BR \/>Oberkalmsteiner: Grundschulkinder sollten definitiv keinen Zugang haben – insbesondere nicht zu TikTok. Die Inhalte sind unkontrolliert und können Meinungen in problematische Richtungen lenken: politische Propaganda, unrealistische Körperbilder, „perfekte“ Lebensstile. Kinder können das noch nicht reflektieren. Unter 14 Jahren sollte Social Media generell kritisch gesehen werden. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72642060_quote" \/><BR \/><BR \/>Studien zeigen, dass sich viele nach der Nutzung schlechter fühlen. Besonders gefährdet sind Jugendliche, die ohnehin unsicher oder belastet sind – in der Phase, in der Zugehörigkeit und Anerkennung extrem wichtig sind.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Gleichzeitig gibt es ja auch Trends in eine positivere Richtung, etwa mehr Authentizität auf Social Media.<\/b><BR \/>Oberkalmsteiner: Absolut. Influencerinnen und Influencer zeigen heute öfter echte Einblicke, nicht nur die perfekte Welt wie vor zehn Jahren. Menschen erkennen mittlerweile eher, was authentisch wirkt. Das zwingt Influencer dazu, ehrlicher zu agieren. Das ist eine positive Entwicklung.