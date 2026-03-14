Anlässlich des Weltverbrauchertags macht das Europäische Verbraucherzentrum Italien (EVZ Italien) auf ein Phänomen aufmerksam, das zunehmend mehr Nutzer betrifft: die plötzliche Sperrung oder Löschung von Konten auf sozialen Netzwerken und digitalen Plattformen – häufig ohne klare Begründung und ohne effektive Möglichkeit, eine Überprüfung der Entscheidung zu erlangen.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des EVZ Italien ist in den vergangenen Jahren die Zahl der Meldungen deutlich gestiegen. Immer mehr Betroffene berichten, dass ihre Profile gesperrt wurden – mit teilweise erheblichen reputationsbezogenen, wirtschaftlichen oder beruflichen Folgen. In vielen Fällen liefern die Plattformen lediglich allgemeine Hinweise oder gar keine Erklärung dafür, gegen welche Regel konkret verstoßen worden sein soll.<h3>\r\nBeispiel aus der Praxis: Sperre nach harmloser Geburtstagsgratulation<\/h3>Zu den vom EVZ Italien behandelten Fällen gehört jener eines Verbrauchers, dessen Facebook-Seite gesperrt wurde, nachdem er eine einfache Geburtstagsgratulation an einen Spieler einer lokalen Fußballmannschaft veröffentlicht hatte.<BR \/><BR \/>Trotz mehrerer Versuche, den Sachverhalt zu klären, erhielt der Nutzer von der Plattform keine angemessene Antwort. Auch eine Wiederherstellung des Kontos wurde nicht ermöglicht. Mangels wirksamer interner Beschwerdemöglichkeiten wurde der Verbraucher schließlich auf die im Digital Services Act vorgesehenen Mechanismen verwiesen. Er wandte sich an den nationalen Koordinator für digitale Dienste in Italien, der bei der Aufsichtsbehörde für das Telekommunikationswesen, der Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), angesiedelt ist.<BR \/><BR \/>Der Fall zeigt nach Einschätzung des EVZ Italien, wie automatisierte oder intransparente Entscheidungen auf Plattformen erhebliche Auswirkungen haben können – etwa auf die Meinungsfreiheit oder den Zugang zu digitalen Diensten, die heute ein zentraler Bestandteil des Alltags sind.<BR \/><BR \/>„Im heutigen digitalen Umfeld ist der Zugang zu sozialen Netzwerken und Online-Plattformen kein Randaspekt mehr, sondern ein wesentlicher Bestandteil des sozialen, beruflichen und wirtschaftlichen Lebens. Die willkürliche Sperrung eines Kontos kann reputationsbezogene Schäden verursachen, berufliche Beziehungen unterbrechen und die Meinungsfreiheit einschränken. Es ist entscheidend, dass Nutzerinnen und Nutzer in die Lage versetzt werden, Entscheidungen, die sie betreffen, zu verstehen und wirksam anzufechten“, erklärt Stefano Albertini, Koordinator des Büros in Bozen.<h3>\r\nDer Digital Services Act und die Rolle der AGCOM<\/h3>Mit dem Digital Services Act (Verordnung EU 2022\/2065) hat die Europäische Union neue Verpflichtungen für digitale Plattformen eingeführt und die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer gestärkt.<BR \/><BR \/><b>Zu den wichtigsten Bestimmungen gehören:<\/b><BR \/><BR \/>Transparenzpflichten bei Entscheidungen zur Moderation von Inhalten<BR \/><BR \/>die Möglichkeit, Sperrungen oder Löschungen von Konten anzufechten<BR \/><BR \/>Zugang zu klaren, schnellen und wirksamen Beschwerdesystemen<BR \/><BR \/>In Italien wurde die AGCOM als nationaler Koordinator für digitale Dienste benannt. Die Behörde überwacht die Anwendung der Verordnung und dient als Ansprechpartner für Nutzerinnen und Nutzer, die der Ansicht sind, von ungerechtfertigten oder unverhältnismäßigen Entscheidungen betroffen zu sein.<h3>\r\nAußergerichtliche Streitbeilegung<\/h3>Neben den internen Beschwerdesystemen der Plattformen sieht der Digital Services Act auch die Möglichkeit vor, unabhängige Stellen für eine außergerichtliche Streitbeilegung einzuschalten. Diese Einrichtungen müssen vom nationalen Koordinator zertifiziert sein.<BR \/><BR \/>Organisationen wie etwa das ADR Center bieten eine unparteiische und meist schnellere Alternative zu gerichtlichen Verfahren. Sie prüfen Streitigkeiten zwischen Nutzerinnen und Nutzern sowie digitalen Plattformen und können so zur Klärung von Konflikten beitragen.<h3>\r\nDigitale Rechte als Teil des Verbraucherschutzes<\/h3>Für das Europäische Verbraucherzentrum Italien ist der Schutz digitaler Rechte inzwischen ein zentraler Bestandteil des Verbraucherschutzes.<BR \/><BR \/>„Heute werden Verbraucherrechte zunehmend auch im digitalen Raum entschieden. Wenn ein Konto ohne Erklärung gesperrt wird, sprechen wir nicht von einer bloßen Unannehmlichkeit: Es geht um Menschen, die ihre Stimme, ihre Beziehungen, berufliche Chancen und den Zugang zu wesentlichen Diensten verlieren. Das ist eine reale und konkrete Auswirkung, die das tägliche Leben eines Menschen verändern kann“, erklärt Maria Pisanò, Direktorin des Europäischen Verbraucherzentrums Italien.<BR \/><BR \/>Das EVZ Italien ruft Verbraucherinnen und Verbraucher daher dazu auf, sich nicht mit intransparenten oder automatisierten Entscheidungen abzufinden. Die europäische Gesetzgebung stelle neue Instrumente zur Verfügung, um eigene Rechte durchzusetzen.<BR \/><BR \/>„Die europäische Gesetzgebung bietet neue und wirksame Instrumente: Sie zu kennen bedeutet, seine Rechte verteidigen zu können. Der digitale Raum muss transparent, fair und verlässlich sein – kein Ort, an dem sich Nutzerinnen und Nutzer allein oder machtlos fühlen. Der Schutz der Online-Rechte ist die neue Herausforderung im Verbraucherschutz, und wir sind hier, um die Menschen zu begleiten, zu informieren und zu unterstützen“, so Pisanò.