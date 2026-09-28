„Wir werden immer wieder zu Einsätzen gerufen, weil Menschen einen Beitrag in den sozialen Medien gesehen und dann die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort völlig unterschätzt haben“, erklärt Thomas Hellrigl, Landesleiter der Bergrettung im Südtiroler Alpenverein (AVS).<BR \/><BR \/>Plattformen wie Instagram und Co. können zwar Inspiration bieten, aber dabei sollte es auch bleiben. Häufig würden dort einzelne, attraktive Ausschnitte einer Tour geteilt, ohne dass Wetter, Jahreszeit, aktuelle Verhältnisse oder die tatsächliche Schwierigkeit ausreichend berücksichtigt werden. „Eine Hochtour, die im August problemlos möglich war, ist nicht automatisch im Herbst unter denselben Voraussetzungen begehbar. Sie kann durch Schnee, Kälte oder veränderte Bedingungen ganz anders aussehen“, sagt Hellrigl.<h3>\r\nWichtigstes Hilfsmittel: Kletter- und Wanderführer<\/h3>Wer sich ausschließlich an einem älteren Erfahrungsbericht oder einem Social-Media-Beitrag orientiert, kann dadurch von den tatsächlichen Verhältnissen überrascht werden. Häufig liege das Problem somit nicht darin, dass Informationen grundsätzlich fehlen, sondern darin, dass sich Wanderer oder Alpinisten nicht ausreichend mit den aktuellen Bedingungen auseinandergesetzt haben. <BR \/><BR \/>Das wichtigste Hilfsmittel sollten bei der Tourenplanung deshalb klassische Kletter- und Wanderführer bleiben. Sie geben wichtige Informationen zu Gehzeiten, Routen und Besonderheiten der Tour. Auch die Jahreszeit wird berücksichtigt. <BR \/><BR \/>„Man darf sich ruhig von schönen Fotos im Internet inspirieren lassen, aber man sollte vor der Wanderung immer prüfen, wie die tatsächliche Situation vor Ort ist“, rät der Bergrettungschef.