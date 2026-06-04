<b>Wo spielt sich das digitale Leben Jugendlicher ab?<\/b><BR \/>Manuel Oberkalmsteiner: Beliebt sind Plattformen wie Instagram, Snapchat, WhatsApp und YouTube. In den vergangenen Jahren hat TikTok zudem an Bedeutung gewonnen. Bei jüngeren Zielgruppen spielen außerdem Streaming-Plattformen wie Twitch eine Rolle. Zunehmend sehen wir auch die Nutzung von KI und Chatbots, die für viele Jugendliche bereits Teil ihres digitalen Alltags geworden sind.<BR \/><BR \/><b>Was ist mit Facebook?<\/b><BR \/>Oberkalmsteiner: Facebook ist zwar die größte Plattform, hat bei Jugendlichen aber an Bedeutung verloren. Viele unter 20-Jährige nutzen die Plattform überhaupt nicht oder nur selten.<BR \/><BR \/><b>Wann beginnt die große Faszination Smartphone?<\/b><BR \/>Oberkalmsteiner: Den Wow-Effekt hat das Smartphone vor allem in der Mittelschule, wo es für die Kinder neue Möglichkeiten der Kommunikation und Unterhaltung eröffnet. In der Oberschule beobachten wir häufig einen bewussteren Umgang. <BR \/><BR \/><b>Leben Jugendliche heute mehr online als offline?<\/b><BR \/>Oberkalmsteiner: Seit Corona scheint die Nutzung digitaler Medien eher eine Sättigungsgrenze bei jungen Menschen erreicht zu haben. Daher beobachten wir vielmehr einen Gegentrend: Jugendliche achten bewusster auf ihre Bildschirmzeit und investieren mehr Zeit in Sport, Hobbys und Freunde.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320345_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Warum fällt es dennoch so schwer, das Handy wegzulegen?<\/b><BR \/>Oberkalmsteiner: Soziale Medien sind gezielt darauf ausgelegt, unsere Aufmerksamkeit möglichst lange zu binden. Wichtig ist aber: Das betrifft nicht nur Jugendliche, sondern alle Altersgruppen.<BR \/><BR \/><b>Dient das Scrollen nur der Unterhaltung?<\/b><BR \/>Oberkalmsteiner: Viele Jugendliche nutzen ihr Smartphone durchaus, um sich zu informieren. Gleichzeitig gewinnt KI zunehmend an Bedeutung und tritt damit in Konkurrenz zu Suchmaschinen und sozialen Netzwerken. Dadurch entstehen neue Dynamiken: KI kämpft nicht nur um Aufmerksamkeit, sondern schafft eine Form der Bindung, deren Auswirkungen wir heute noch nicht vollständig abschätzen können.<BR \/><BR \/><b>Einige Länder diskutieren Altersgrenzen oder sogar Verbote für soziale Medien. Ist das der richtige Weg?<\/b><BR \/>Oberkalmsteiner: Kinder und Jugendliche sind zweifellos eine besonders schützenswerte Gruppe. Ein generelles Verbot halte ich jedoch für schwierig. Zielführender wäre eine stärkere Regulierung der Plattformen selbst – und das für alle Altersgruppen.<h3>\r\nDie verschiedenen Plattformen<\/h3><b>Twitch<\/b> ist eine interaktive Livestreaming-Plattform, auf der man Inhalte live übertragen und in Echtzeit mit seinen Zuschauern interagieren kann. Diese können wiederum über ein Textfenster Fragen stellen, Meinungen austauschen oder auf etwas reagieren. Besonders bekannt ist die Plattform für das „Streamen“ von Videospielen, deckt mittlerweile aber auch andere Bereiche ab. Twitch verzeichnet weltweit über 240 Millionen monatlich aktive Nutzer, viele davon sind Jugendliche.<BR \/><BR \/> Wer heute sein Leben im Internet teilt, kommt an <b>Instagram<\/b> kaum vorbei: Drei Milliarden Nutzer zählt die Plattform, auf der Menschen aller Altersgruppen Fotos und Videos teilen und ihren Alltag als eine Art visuelles Tagebuch präsentieren. Im Mittelpunkt steht die Inszenierung von Reisen, Essen oder auch dem Alltag. Besonders beliebt sind „Stories“ (Beiträge, die nach 24 Stunden verschwinden) und „Reels“ (Kurzvideos). Influencer nutzen Instagram, um Trends zu setzen.<BR \/><BR \/><b>Snapchat<\/b> setzt auf schnelle und spontane Kommunikation. Nutzer versenden Fotos und Videos, sogenannte „Snaps“, versehen mit Filtern, Text und Emojis. Das Besondere: Die Nachrichten verschwinden nach wenigen Sekunden wieder. Ein wichtiges Element sind die sogenannten „Streaks“ (Kontaktserien), bei denen ein Flammensymbol zeigt, wie viele Tage zwei Personen ohne Unterbrechung miteinander „gesnapt“ haben. Weltweit nutzen rund 900 Millionen Menschen Snapchat.<BR \/><BR \/>Für viele Jugendliche ist <b>Facebook<\/b> längst „out“ – das ist die Plattform aber keineswegs. Mit rund 3,7 Milliarden Nutzern bleibt sie die Nummer eins unter den sozialen Netzwerken. Allerdings hat sich die Rolle von Facebook stark verändert: Statt im Mittelpunkt der Jugendkultur zu stehen, dient die Plattform heute vor allem als digitaler Treffpunkt für Vereine und lokale Gemeinschaften, als Marktplatz für Verkaufs- und Tauschgeschäfte sowie als Ort zum Austausch für die ältere Generationen.<BR \/><BR \/> Das Erfolgsrezept von <b>TikTok<\/b> ist einfach: scrollen (mit dem Finger zum nächsten Video wischen), konsumieren, scrollen. Mit knapp zwei Milliarden Nutzern ist die Plattform besonders bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Veröffentlicht werden kurze Videos wie Tanz-Challenges, Comedy-Clips oder Lifehacks. Der Algorithmus zeigt laufend Inhalte an. Wer sich für ein Thema interessiert, bekommt immer mehr angezeigt – und verliert sich dabei nicht selten in einem digitalen Sog.<BR \/><BR \/>Was 2006 als Twitter gestartet ist, heißt heute <b>X<\/b>. Bekannt ist die Plattform für Kurznachrichten, auch „Tweets“ genannt. Genutzt wird X vor allem für Nachrichten, politische Debatten und aktuelle Ereignisse, oft in Echtzeit. Kurzhalten ist hier Tugend: Beiträge sind auf maximal 280 Zeichen begrenzt. Die Nutzer sind meist politisch oder gesellschaftlich interessierte Personen wie Politiker, Journalisten oder Influencern. Weltweit nutzen rund 600 Millionen Menschen die Plattform.