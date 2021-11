Sölden: 2 Schwerverletzte bei Kleinflugzeug-Absturz

Zur Absturzursache gab es noch keine Erkenntnisse, auch gab es noch keine Angaben zur Identität der Verunglückten. Sie wurden in die Krankenhäuser nach Innsbruck und Zams eingeliefert.Die Absturzstelle befindet sich im Bereich des Ramolhauses auf rund 3000 Meter Seehöhe. Die französischen Behörden hatten die Austro Control in Wien informiert, nachdem gegen Mittag ein Crash-Sensor eines Kleinflugzeugs ein Notsignal nach Frankreich geschickt hatte.Beim nachfolgenden Erkundungsflug des Polizeihubschraubers in Nordtirol wurden das abgestürzte Flugzeugwrack entdeckt und die Schwerverletzten geborgen.

apa