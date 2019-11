Sölden: Lawinentote vermutlich Holländer

Wie berichtet, hat sich am Samstagmittag noch vor dem Wintersaisonstart in Österreich das erste folgenschwere Lawinenunglück ereignet.





2 Männer waren laut Polizei abseits der Gletscherskipiste von einem Schneebrett verschüttet worden. Sie konnten nur noch tot geborgen werden.Der erste tödliche Lawinenabgang in Österreich ereignete sich extrem früh für die erst in den kommenden Wochen anrollende Wintersaison in den Bergen.2018 hatte es das erste Todesopfer am 13. Dezember, ebenfalls in Nordtirol, gegeben. In Tux (Zillertal) war ein Skifahrer im freien Skiraum von einem Schneebrett erfasst und 80 Meter in die Tiefe gerissen worden.In der Wintersaison 2018/2019 gab es in Österreich 19 Lawinentote.

apa