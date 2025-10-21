<BR \/><BR \/>In den Obstwiesen im steilen Gelände war der Anhänger eines Traktors bei Manövern umgekippt und gegen die Bäume gestürzt. Beim Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1228869_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zur Bergung des umgekippten Anhängers musste die Freiwillige Feuerwehr Söll ausrücken. Die Wehrleute brachten den Anhänge wieder auf die Reifen und zogen ihn schließlich mithilfe eines Traktors aus der gefährlich steilen Stelle.