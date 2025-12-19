Seit elf Jahren führt Wu Shijun die Bar Sylvi in der Bozner Freiheitsstraße. Und seit Monaten verzeichnet er wiederholt Diebstähle und Vandalenakte, wie die Tageszeitung „Alto Adige“ in ihrer heutigen Ausgabe berichtet. <BR \/><BR \/>Die Überwachungskameras vor dem Lokal zeichneten kürzlich nachts zwei junge Männer auf: Ohne Helm fuhren sie mit einem E-Roller zum Lokal, während der eine lenkte, nahm der andere zwei Tischdecken im Außenbereich des Lokals mit. Die beiden fuhren dann in Richtung Mazziniplatz, um wenig später zurückzukehren und die übrigen Tischdecken zu stehlen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252065_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Inneren des Lokals gebe es keine Aufnahmen, aber Spuren von Vandalenakten, die wohl während der Öffnungszeiten begangen wurden: Papier werde laut dem Betreiber regelmäßig aus den Toiletten gestohlen, zuletzt wurde der Seifenspender so schwer beschädigt, dass er nun ersetzt werden muss. <BR \/><BR \/>Augenzeugen zufolge handle es sich bei den Tätern oft um dieselben Personen: Junge Männer, einige davon seien sogar minderjährig, von denen man vermutet, dass sie auch in betrunkenem Zustand waren, als sie die Taten begingen.