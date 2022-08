Sohn (30) soll Mutter angegriffen haben: Annäherungsverbot

Dem 30-Jährigen wird zur Last gelegt, vor rund einer Woche im Zuge einer Meinungsverschiedenheit tätlich auf seine Mutter losgegangen zu sein. Im Anschluss soll er sie in einem Zimmer eingesperrt haben.Nach diesem Vorfall erstattet die Frau Anzeige. Der 30-Jährige machte beim Verhör von seinem Recht, die Aussage zu verweigern, Gebrauch. Mutter und Sohn wohnen im selben Haus, aber in eigenen Wohnungen.Die Mutter sorgte aber für ihren Sohn, beispielsweise kochte sie für ihn. Aufgrund des Annäherungsverbotes muss er sich jetzt wohl umstellen.