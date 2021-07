Sohn der getöteten Maria Waschgler: „Unfassbar, dass Charly das getan hat“

Montag Mittag hat Karlheinz Erb, Sohn der in Lana ermordeten Maria Waschgler, noch mit seiner Mutter telefoniert. Wenige Stunden später war sie tot, mutmaßlich ermordet von ihrem Lebensgefährten Karl (Charly) Engelmayr. Erb, Universitätsprofessor am Institut für soziale Ökologie in Wien, ist fassungslos und geschockt angesichts dieser Bluttat, die für ihn vollkommen überraschend kam.