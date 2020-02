Sohn soll in Oberösterreich seinen Vater getötet haben

In Enns bei Linz in Oberösterreich soll am Dienstagabend ein Mann seinen Vater erwürgt haben. Im Anschluss an die Tat stellte er sich selbst und wurde festgenommen, berichtete die oberösterreichische Polizei. Details waren offiziell zunächst keine bekannt.