Sohn verweigert nach tödlichem Familienstreit in Nordtirol die Aussage

Nach einem Familienstreit in Wörgl, bei dem ein 52-Jähriger starb, liefen die Ermittlungen der Tiroler Polizei auch am Sonntag auf Hochtouren. Der unter Mordverdacht stehende, 29-jährige Sohn des Opfers half den Ermittlern jedoch bisher nicht weiter. Er habe bei seiner ersten Einvernahme von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, so LKA-Leiterin Katja Tersch am Nachmittag. Der Sohn hatte am Samstag wegen seiner Alkoholisierung zunächst nicht befragt werden können.