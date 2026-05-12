„Wir, seine Geschwister, Freunde und Familie, sind gerade ganz Herz“, zitierte die „Bild“-Zeitung aus einer ihr vorliegenden Mitteilung, die von Freunden und Familienmitgliedern unterzeichnet ist. „Wir sind, schmerzen, trösten, teilen – um die Kerze in der Mitte.“ Die Erfahrung, die Körners Sohn der Familie geschenkt habe, lasse sich „noch nicht in Worte fassen“. Die Mitteilung schließt demnach mit den Worten: „Verbunden – in Liebe.“<BR \/><BR \/>Eine Passantin hatte nach Angaben der Polizei den in dem Fluss treibenden 19-Jährigen am Samstag entdeckt. Die Todesumstände seien nach wie vor unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu liefen. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Staatsanwaltschaft müsse nun entscheiden, ob es eine Obduktion geben werde.<BR \/><BR \/>Die Schauspielerin Lara Joy Körner (47) ist unter anderem durch Auftritte in Fernsehserien wie „Das Traumschiff“ und Rosamunde Pilcher-Filmen bekannt. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Diana Körner.