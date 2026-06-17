Die Firma Solland Silicon war im November 2016 für zahlungsunfähig erklärt worden. Pugliese wurde zur Last gelegt, er habe 3,5 Mio. Euro an eine niederländische Firma abgezweigt, die Solarpaneele herstellte. Diese Firma sei allerdings schon seit 2012 in Krise gewesen und habe knapp sechs Monate nach der Geldspritze Konkurs anmelden müssen. Auch habe er zu Lasten der Solland Silicon drei Bürgschaften übernommen. <BR \/><BR \/> Heuer im März war Pugliese am Bozner Landesgericht wegen betrügerischem Bankrott zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Für den Zeitraum von fünf Jahren darf er keinen Betrieb mehr leiten.<BR \/><BR \/>Jetzt wurde die Urteilsbegründung hinterlegt. Der Strafsenat (Vorsitz Richter Walter Pelino, Urteilsverfasser Richter Alexander Nienstedt, Richter David Cognolato) befand, dass der Angeklagte sowohl das Bewusstsein als auch die Absicht gehabt habe, die finanziellen Mittel der Solland Silicon zu veruntreuen und den Gläubigern im Falle einer Insolvenz einen großen Teil ihrer Vermögenssicherung vorzuenthalten.<BR \/><BR \/> Mit den Bürgschaften wiederum habe er das Unternehmensvermögen einer Verbindlichkeit von über 10 Mio. Euro ausgesetzt, ohne eine Gegenleistung zu erhalten. Pugliese habe wenig Rücksicht auf die schwächste Gruppe der Gläubiger des Unternehmens genommen – nämlich seine Angestellten, betont der Strafsenat. Somit habe sich gezeigt, dass er unfähig sei, als Unternehmer tätig zu sein, vor allem aufgrund seines Desinteresses an den Auswirkungen seiner Handlungen auf die eigenen Mitarbeiter. <BR \/><BR \/>Das Urteil ist vorerst nicht rechtskräftig, Berufung ist möglich.