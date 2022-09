Sommer ade! In der kommenden Nacht kühlt es nachhaltig ab

Einer der heißesten Sommer der Geschichte geht zu Ende. Ab morgen erwarten uns herbstliche Temperaturen in Südtirol. „Die richtig warmen Tage sind vorbei, weil in der kommenden Nacht eine nachhaltige Abkühlung kommt. Am Alpenhauptkamm kann es morgen Nachmittag sogar bis auf 1500 Höhenmeter schneien“, sagt Peterlin.„Heute ist noch mit einzelnen Regenschauern zu rechnen. In der Nacht überquert uns dann von Norden eine Kaltfront, die uns kalte Luft von der Nordsee bringt. Deswegen ist es morgen deutlich kühler und windig. Im Raum um Bozen kann man dann mit Temperaturen um die 20 Grad rechnen – im Norden und in weiteren Gebieten Südtirols wird es sogar noch ein paar Grad kühler.“ Einzelne wärmere Spätsommertage seien in den nächsten Wochen jedoch nicht ausgeschlossen.Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt: Der September 2021 war sehr ähnlich. Auch im Vorjahr haben überdurchschnittlich hohe Temperaturen die erste Hälfte des Monats geprägt. Die zweite Hälfte wurde dann deutlich kühler.