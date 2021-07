Sommer-Halbzeit: 12500 Blitze und überdurchschnittlich warm

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Im Gegensatz zum astronomischen Sommer, der am 21. Juni beginnt und am 22. September in den Herbst übergeht, dauert der meteorologische Sommer vom 1. Juni bis zum 1. September. Somit ist am morgigen Donnerstag, dem 15. Juli, Halbzeit.Grund genug für Landesmeteorologe Dieter Peterlin, eine Zwischenbilanz zu ziehen.„Das Auffälligste war bisher die hohe Anzahl an Gewittern“, so Peterlin. Demnach habe es seit Sommerbeginn an 2 von 3 Tagen irgendwo Südtirol geblitzt.Mehrmals gab es auch schon heftige Gewitter: Alleine die Stadt Bozen wurde bereits 3 Mal von Unwettern getroffen, unter anderem am 24. Juni Seit 2010 wird jeder Blitz aufgezeichnet. In diesem Jahr wurde die bisher gewitterreichste erste Sommerhälfte mit südtirolweit 12500 Blitzen verzeichnet, erklärt Peterlin.Dazu war es überdurchschnittlich warm: „Die Temperaturen lagen rund 2 Grad über dem Mittel.“Nur dieser Tage ist es vorübergehend wieder etwas kühler, „aber schon ab dem Wochenende kehrt der Sommer mit 30 Grad zurück“, schließt Peterlin.

liz