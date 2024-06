Sommer im Anmarsch: So wird das Wetter

Am heutigen Sonntag gibt es noch eine Mischung aus Sonne und Wolken, am morgigen Montag sind einzelne Gewitter möglich.Ab Dienstag wird das Wetter aber stabiler und die Temperaturen knacken die 30-Grad-Marke. „Örtliche Hochnebel am Morgen verschwinden rasch und dann überwiegt der Sonnenschein“, berichtet der Landeswetterdienst.Der Mittwoch bringt laut Prognosen strahlenden Sonnenschein, am Nachmittag tauchen höchstens ein paar harmlose Wolken auf. Am Donnerstag bleibt es sommerlich mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Im Laufe des Nachmittags steigt die Gewitterneigung leicht an.