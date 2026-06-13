Der Sommer legt nun spürbar zu: Am heutigen <b>Samstag<\/b> steigt der Luftdruck an, und deutlich wärmere Luftmassen erreichen den Alpenraum. Das sorgt landesweit für strahlenden Sonnenschein. Zwar zeigen sich bis in den Vormittag hinein noch einige dünne Schleierwolken, doch im weiteren Tagesverlauf präsentiert sich der Himmel meist wolkenlos und freundlich.<BR \/><BR \/>Nach einem noch relativ frischen Start in den Tag klettern die Temperaturen am Nachmittag deutlich nach oben und erreichen angenehme bis warme 25 bis 31 Grad. Damit steht einem perfekten Sommertag im Freien nichts im Wege.<BR \/><BR \/>Auch am morgigen <b>Sonntag<\/b> setzt sich das stabile und sonnige Wetter fort. Die Sonne dominiert weiterhin das Geschehen, erst gegen Abend wird es in den nördlichen Tälern leicht föhnig. Die Temperaturen legen nochmals zu und erreichen Spitzenwerte von bis zu 32 Grad.<h3>\r\nBlick auf die neue Woche<\/h3>Der Wochenstart am <b>Montag<\/b> verläuft überwiegend sonnig und freundlich. Im Laufe des Nachmittags steigt in den Bergen jedoch die Neigung zu einzelnen Schauern etwas an. Die Temperaturen bleiben weiterhin auf hochsommerlichem Niveau und erreichen rund 31 Grad.<BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> bleibt es zunächst sonnig, im Tagesverlauf sind jedoch erneut örtliche Regenschauer oder Gewitter möglich. Ähnlich präsentiert sich der <b>Mittwoch:<\/b> viel Sonne, dazu sommerliche Temperaturen, die weiterhin über der 30-Grad-Marke liegen.<BR \/><BR \/>Damit bleibt das Wetter in Südtirol in den kommenden Tagen insgesamt sehr freundlich und warm – mit nur kurzen Unterbrechungen durch vereinzelte Gewitter.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>