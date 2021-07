Sommer: Temperaturen zur Halbzeit am Tiefpunkt

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Das Tiefdruckgebiet, das derzeit in Deutschland für verheerende Unwetter sorgt und bereits mehreren Menschen das Leben gekostet hat , ist in weit geringerem Maße auch in Südtirol zu spüren.„Die kalte Luft aus Deutschland hat gestern und heute für die kühlsten Temperaturen im Land gesorgt, in Bozen waren es 22 Grad Celsius“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Wenig sommerlich wirken hingegen Bilder aus dem Hochgebirge, etwa von der Müllerhütte auf 3145 Metern in den Stubaier Alpen.„Ein paar Zentimeter Neuschnee auf über 3000 Metern im Sommer sind nicht außergewöhnlich“, betont Peterlin, „vor allem, wenn es auch im Tal kühl ist.“Auch am Schnalstaler Gletscher liegen noch ein paar Zentimeter Schnee.Auch am morgigen Freitag werden die Temperaturen nicht sonderlich in die Höhe klettern, vereinzelt sind Regenschauer möglich: „Erst am Wochenende zieht das Tiefdruckgebiet dann gegen Osten ab und wird durch ein Hoch ersetzt“, so Peterlin.Dann werden auch die Temperaturen wieder steigen: In Bozen kann bereits am Wochenende mit 30 Grad Celsius gerechnet werden, im Norden bleibt es noch etwas kühler, auch durch den Wind. Die kommende Woche wird dann wieder sommerlich.

liz