Sommerendparty und Spielzeugwaffe: Mehrere Einsätze am Wochenende

Am Samstagabend rückten die Carabinieri zum Lido von Neumarkt aus, wo eine Sommerabschlussparty im Gange war. Zahlreiche Jugendliche, die teilweise von weither angereist waren, mussten aufgrund der limitierten Besucheranzahl vor dem Lido warten, was für reichlich Ungeduld sorgte. Obwohl der Alkoholpegel bei einigen Jugendlichen recht hoch war, wie die zahlreichen leeren Alkoholflaschen auf dem Parkplatz bezeugten, konnte die Situation wieder beruhigt werden. Grund war sicher auch, dass gar einige Jugendliche beim Eintreffen der Carabinieri sowie der Feuerwehr und der Rettungskräfte das Weite gesucht hatten.Bei einer Fahrzeugdurchsuchung in St. Jakob fanden die Carabinieri eine Spielzeugpistole – ohne der vorgeschriebenen roten Kappe am vorderen Ende des Laufs – sowie einen 60 Zentimeter langer Schlagstock aus Holz und Plastik im Besitz eines 26-jährigen Bozners. Die Spielzeugpistole war eine originalgetreue Nachbildung eines Revolvers. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und der Bozner angezeigt.Aufgespürt und verhaftet wurde auch ein Wiederholungstäter. Gegen den 51-Jährigen war wegen wiederholter Verstöße gegen die Bewährungsauflagen ein Haftbefehl erlassen worden. Die Bewährung wurde ausgesetzt, der Mann ins Gefängnis von Bozen gebracht.

stol