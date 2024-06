Sommerferien: Im Kopf frei werden und den Horizont öffnen

Werte der Familie stärken und fördern

Erholung und ausspannen ist angesagt, Mittelschulprüflinge, Maturantinnen und Maturanten müssen noch ein wenig Geduld und Ausdauer haben, ihr Wissen bei den Prüfungen unter Beweis stellen und andere werden den Sommer über für die Nachprüfungen lernen. Wer sich für ein Praktikum oder einen Sommerjob beworben hat, legt den Fokus darauf und dennoch gilt es, „sich zu erholen und auszuspannen, sich mit sinnvollen Dingen zu beschäftigen“, so KFS-Präsidentin Angelika Mitterrutzner, selbst Mutter und Oma.Sie meint außerdem: „Weniger Handy, lieber mit Freunden unterwegs sein und miteinander reden, etwas unternehmen, Platz für Kreatives einräumen, Dinge und Arbeiten verrichten, die gefallen, den Horizont öffnen und den kopflastigen Schulalltag wenigstens für kurze Zeit vergessen lassen.“ Für viele Familien bedeutet die Ferienzeit aber auch gut organisiert sein, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen und gerade deshalb unterstreicht der Familienverband in seinem Positionspapier die Wichtigkeit einer qualitativ hochwertigen, außerfamiliären Kinderbetreuung.Auch für die Nachmittags- und Ferienbetreuung ist es wichtig, die Stabilität zu gewährleisten. Aktuell haben sich für die heurigen KFS-Sommerbetreuungen 2715 Kinder und Jugendliche (im Kindergarten-, Grund- und Mittelschulalter) angemeldet. Die über 100 Betreuer sorgen im Zusammenspiel vom KFS mit dem Jugenddienst Lana-Tisens für die Sommer-Aktivwochen in Tscherms und mit dem Jugenddienst Meran für die KFS-Erlebniswochen in Riffian-Kuens, Algund und Schenna für aufregende, spannende und erholsame Zeiten.Die KFS-Erlebniswochen werden von der Familienagentur des Landes co-finanziert und von den Gemeinden mitunterstützt. „Unser Ziel als Familienverband ist es, die Werte der Familie zu stärken und zu fördern“, weiß Projektleiterin KFS-Erlebnissommer Martina Zampedri, denn „Sommerbetreuungen tragen maßgeblich dazu bei, diese Werte zu leben. Sie bieten Kindern die Möglichkeit, soziale Fähigkeiten zu entwickeln, neue Freundschaften zu schließen und neue Erfahrungen zu leben. Darüber hinaus geben sie eine wertvolle Unterstützung für berufstätige Eltern, um Beruf und Familie besser zu vereinbaren.“ Gleichzeitig wird den Kindern im Rahmen der Sommerbetreuungen eine sichere, inspirierende Umgebung geboten, in der sie neue Bekanntschaften und wertvolle Erfahrungen machen, daran wachsen und lernen können.„Zudem ist es eine einzigartige Gelegenheit für die Kinder und Jugendlichen, eine erfüllte und aufregende Ferienzeit zu erleben. Deshalb sind die Sommerbetreuungen das Herzstück des Sommers, ein unverzichtbarer Bestandteil einer harmonischen und glücklichen Ferienzeit und von unschätzbarem Wert für Familien und die Entwicklung der Kinder“, ist Zampedri überzeugt. Auf die Kinder und Jugendlichen, die sich für die Sommerbetreuungen in Algund, Andrian, Hafling, Laas, Tscherms, Riffian, Schenna, Latsch und Luttach und Prad angemeldet haben, warten auf jeden Fall ab Mitte Juni bis Ende August wiederum vielfältige Programme, bunte Spielangeboten, sportliche Aktivitäten, kreative Workshops und großartige Ausflüge.