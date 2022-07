Sommerliches Wetter setzt sich fort

Das sommerliche Wetter setzt sich in Südtirol auch mit Beginn der neuen Woche fort. Ab und zu ziehen wie bereits am Sonntag einige Wolken durch das Land.

Am Sonntag bildeten sich im Laufe des Tages in vielen Teilen des Landes harmlose Wolken (hier der Vinschger Sonnenberg, mit Blick von Latsch in Richtung St. Martin im Kofel), Regen blieb aus. In den nächsten Tagen geht es sommerlich weiter. - Foto: © am