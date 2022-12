Sommerpraktika beim Land: Bis 31. Januar bewerben

Im kommenden Sommer können 200 junge Menschen den Arbeitsalltag der Landesverwaltung kennenlernen, Arbeitserfahrung sammeln und ihr Wissen einbringen. Um eines der bis zu 3-monatigen Sommerpraktika in der Landesverwaltung können sich Jungakademiker, Studierende der Rechts-, Politik-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Technischer Studiengänge, der Natur- und der Geisteswissenschaften bewerben sowie Schüler von Ober- und Berufsschulen – vorzugsweise der Bereiche Technik, Landwirtschaft, Wirtschaft und Tourismus – bewerben.Interessierte Jugendliche haben bis zum 31. Januar (12 Uhr) Zeit, um die diesbezüglichen Anträge einzureichen. Am 1. März wird voraussichtlich die Rangordnung erstellt sein ( Einsicht gibt es hier ).Im Anschluss daran werden die Stellen zugewiesen. Dabei werden die Anforderungen der Abteilungen und Ämter der Landesverwaltung berücksichtigt, ebenso die Zuweisungskriterien, die auf den Landeswebseiten einzusehen sind.Die Briefe mit den Informationen zu Zuweisung, Tutor oder Tutorin und weiterer Vorgehensweise werden den Praktikanten mittels elektronischer Post um den 20. März zugestellt.Vergütet wird der Arbeitseinsatz der Praktikanten mit 30 bis 50 Euro brutto je gearbeiteten Tag.Informationen erteilt im Landesamt für Personalaufnahme in der Rittner Straße 13 in Bozen Giulia Valerio (Tel. 0471 412116 - [email protected]