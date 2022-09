Sommerwanderung der Rheuma Liga auf die Waidmannsalm

„Wer rastet, der rostet“: Dieses Sprichwort kennt beinahe jeder. Für Menschen mit Rheuma trifft es in besonderem Maße zu. Denn durch gezielte Bewegung können sie betroffene Gelenke beweglich halten und einer eventuellen Versteifung vorbeugen.Deshalb ist es wichtig, den gesamten Bewegungsapparat zu kräftigen und beweglich zu halten, so eine Aussendung der Rheuma Liga. Doch Sport tut nicht nur dem Körper, sondern auch der Psyche gut. Gerade die Bewegung an der frischen Luft kann dabei helfen, den Kopf wieder einmal so richtig freizubekommen und Stress abzubauen.Das eine oder andere Erfolgserlebnis beim Wandern kann das Selbstbewusstsein fördern. Die Rheuma-Liga ist stets bemüht geeignete Bewegungstherapien für die Betroffenen zu organisieren und deshalb sind auch Wanderungen im Programm der Rheuma-Liga fix eingeplant“, sagen der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.