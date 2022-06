Sommerwelle erfasst Südtirol: Was Sie jetzt tun sollten Sommerwelle erfasst Südtirol: Was Sie jetzt tun sollten

„Wir befinden uns in der Mitte der Pandemie.“ Nach 27 Monaten Corona sieht Dr. Patrick Franzoni, Vizeleiter der Covid-Einheit, Licht am Ende des Tunnels. Dennoch wird uns eine Sommerwelle nicht erspart bleiben. „Großbritannien und Portugal standen vor 5 Wochen, wo wir jetzt stehen“, sagt der Mediziner. Er erklärt, wer zu den Risikogruppen gehört und was jede und jeder tun sollte. + Von Ulrike Huber