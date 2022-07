Sommerwelle hat Südtirol erfasst

Mehr als 1000 Neuansteckungen an einem Tag wurden letztmals am 29. März festgestellt. Die 1038 neuen Fälle vom gestrigen Dienstag ergaben sich aus der Auswertung von 3612 Tests (431 PCR-Tests, 3181 Antigentests). Entsprechend hoch fiel mit 28,7 Prozent die Positivitätsrate aus.Das sind um rund 3 Prozentpunkte mehr als die ohnehin schon hohen Werte von 25 Prozent der vergangenen Tage. Was die altersmäßige Verteilung betrifft, entfiel mehr als jede fünfte Neuinfektion auf die Alterskategorie der 50- bis 59-Jährigen.Die Inzidenz schnellte auf den Wert von 760 hoch, höher war sie letztmals am 1. April dieses Jahres. Folgerichtig steigt auch die Anzahl der aktiv infizierten Personen Tag für Tag an und liegt nun mit 5357 Betroffenen bereits über der Marke von 5000.Innerhalb nur eines Tages stieg dieser Wert um 833 Betroffene, innerhalb einer Woche um deren 1384.Zur Lage in den Spitälern: 69 Infizierte benötigen eine stationäre Behandlung, darunter 3 Intensivpatienten. Unter ihnen finden sich auch 6 Covid-Patienten in konventionierten Privatkliniken (letzter aktualisierter Stand vom 1. Juli). Den dritten Tag in Folge wurde kein weiteres Corona-Todesopfer verzeichnet.Wie sich die Corona-Lage in den jeweiligen Südtiroler Gemeinden entwickelt, können Sie hier nachlesen.