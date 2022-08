Sommerwetter bis Monatsende

„Sommerwetter bis zum Monatsende. In Bozen sind die Temperaturen jetzt schon überdurchschnittlich“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin im sozialen Netzwerk Twitter.In Sterzing etwa habe die neue Woche noch relativ frisch begonnen, „ab Mittwoch mit nachlassendem Nordwind wird es auch hier deutlich wärmer“, so Peterlin.In den kommenden Tagen bleibt es sommerlich, tagsüber heiß mit Höchstwerten von 32 bis 33 Grad, wie der Landeswetterdienst berichtet. Gewitter und Regen sind laut aktuellen Prognosen derzeit nicht in Sicht. Erst ab Freitagnachmittag steigt die Gewitterneigung leicht an.