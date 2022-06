Sonargeräte durchleuchten den Montiggler See: Noch keine Spur

2 mit Sonargeräten bestückte Schlauchboote durchleuchten den Großen Montiggler See, Zentimeter um Zentimeter: Am Sonntag ist dort der 19-jährige Michael Hafner aus Andrian spurlos verschwunden. Die Stellen, an denen die Einsatzkräfte auf den Sonar-Bildern etwas entdeckt zu haben glauben, markieren sie mit Bojen. Dort werden am Nachmittag Taucher gezielt weitersuchen.