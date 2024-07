 Hans Jocher (90) erinnert sich zurück an die faschistische Schule

„Ich habe keine Ahnung, wie das damals funktioniert hat. Wenn doch beide Seiten die gegenseitige Sprache nicht beherrschten“, wundert sich der knapp 90-jährige Hans Jocher aus St. Andrä noch heute. Fast ein Jahr lang erfolgte der Unterricht an seiner Volksschule in Klerant in Italienisch, seine Erinnerungen daran sind zwar verblasst, aber noch da.