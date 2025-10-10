Bei der großangelegten Antiterror-Übung „SHOOTEX 2025“ der Carabinieri in Görz (Gorizia) hat das 7. Regiment „Trentino-Alto Adige“ aus Leifers den Gesamtsieg errungen. Die Übung wurde von der Division der Mobilen Carabinieri organisiert und vom Ausbildungszentrum der 2. Mobilen Brigade koordiniert.<BR \/><BR \/>Mehr als 70 ausgewählte Carabinieri aus ganz Italien nahmen daran teil – darunter Spezialkräfte der API (Aliquote di Primo Intervento, Schnelleingreiftruppen) und der SOS (Squadre Operative di Supporto, Unterstützungseinheiten). Diese Einheiten wurden vor rund zehn Jahren ins Leben gerufen, um als Ersthelfer bei kritischen Einsatzlagen und terroristischen Bedrohungen zu agieren.<h3>\r\nPräzision im urbanen Einsatz<\/h3>Im Mittelpunkt der Übung stand ein dynamischer Schießparcours, der ein dicht bevölkertes städtisches Umfeld simulierte. Die Teilnehmer absolvierten die anspruchsvollen Szenarien mit vollständiger ballistischer Schutzausrüstung und ihren Dienstwaffen Beretta 92FS (Kaliber 9mm) sowie Beretta ARX 160 (Kaliber 5.56mm x 45 NATO) – beide ausgestattet mit Ziel- und Beleuchtungssystemen.<BR \/><BR \/>Ziel war es, Treffsicherheit und taktisches Vorgehen unter realistischen Bedingungen zu testen. <a href="https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=LpzXMu8tQ9Q" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie anspruchsvoll das Szenario war, zeigt ein Video auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Carabinieri und auf YouTube.<\/a><h3>\r\nDoppelter Erfolg für das 7. Regiment<\/h3>Am Ende der Übung überreichte Generalmajor Stefano Iasson, Kommandant der Division der Mobilen Carabinieri, die Auszeichnungen.<BR \/>Das 7. Regiment „Trentino-Alto Adige“ sicherte sich nicht nur den ersten Platz in der Gesamtwertung, sondern stellte auch die beiden besten Einzelschützen.<BR \/><BR \/>Den dritten Platz belegte das Luftbewegliche Geschwader „Cacciatori Sardinien“. Der Erfolg der Leiferer Einheit gilt als Beweis für das hohe Ausbildungsniveau und die Einsatzbereitschaft der Südtiroler Carabinieri – ein starkes Zeichen aus der Region im landesweiten Vergleich.