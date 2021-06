Durnwalders Verurteilung rechtskräftig – Haftstrafe

Am heutigen Mittwoch fiel in der Causa Sonderfonds das Urteil auf strafrechtlicher Eben. Zur Erinnerung: Bekanntlich war Durnwalder in Bozen in 2 Instanzen freigesprochen worden. Doch nach der Rückverweisung des Falles durch das Kassationsgericht ans Oberlandesgericht Trient wurde er dort 2019 der Unterschlagung im Amt für schuldig befunden und zu 2 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt.Nun hat das Kassationsgericht dieses Urteil bestätigt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Durnwalder mehrmals über den Sonderfonds private Ausgaben vorfinanziert hatte.Ins Gefängnis muss der 79-Jährige voraussichtlich nicht, einen Teil der Strafe wird er als Sozialarbeit ableisten. Durnwalder und sein Anwalt Gerhard Brandstätter haben bereits den Gang bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg angekündigt.

