Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider sieht darin eine große Chance für die Stadt. Der neue Bahnhof soll nicht nur ein wichtiger Knotenpunkt auf der internationalen Brennerstrecke werden, sondern auch den Verkehr in Bozen entlasten. Insbesondere soll der Zugang zur Stadt erleichtert und eine Alternative zum Individualverkehr geschaffen werden.<BR \/><BR \/>Das Projekt wird von vielen Seiten vorangetrieben. Neben Verkehrsminister Matteo Salvini haben sich auch die Südtiroler Landespolitik und die Bahngesellschaft RFI für diese Lösung eingesetzt. Die Lega Alto Adige betont, dass durch die neuen Sonderbefugnisse endlich klare Zeitpläne möglich sind, um die Bahn besser in ein modernes Stadtbild zu integrieren.