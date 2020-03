Sonne am Sonntag, Kaltfront am Montag

Zu Beginn der nächsten Woche wird es wieder unbeständiger. Morgen Montag schwache Kaltfront mit etwas Regen und Schneefall in ganz Südtirol, am Dienstag folgt eine Warmfront mit Schnee vor allem im Westen und Norden Südtirols. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) March 8, 2020

Am Montag zieht, so der Wetterexperte, eine schwache Kaltfront durch Südtirol. Diese bringt etwas Regen und Schneefall mit sich, in den höheren Tälern wird es weiß.Auf den Bergen fallen 5 bis 15 Zentimeter Schnee.„Am Dienstag folgt eine Warmfront, dabei schneit es vor allem im Westen und Norden Südtirols, weniger im Süden“, so Peterlin.Auf den Bergen werden hingegen weitere 5 bis 20 Zentimeter Neuschnee erwartet.„Am Mittwoch kehrt die Sonne zurück, mit 20 Grad Celsius wird es auch deutlich milder“, schließt der Landesmeteorologe.

liz