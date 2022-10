Sonne am Sonntag und Regen zum Wochenbeginn

Der Sonntag beginnt Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge mit Nebel und Hochnebel in einigen Tälern, bevor es verbreitet auflockert. Die Sonne setzt sich durch und es werden Höchstwerte von knapp 20 Grad im Unterland erwartet.Doch das freundliche Wetter hält nicht lange an. Bereits am Montag kehren die Wolken zurück und im Tagesverlauf kommt es vom Westen her zu Regenfällen.Am Dienstag tritt dann voraussichtlich wieder eine Wetterbesserung ein. Die Wolken lockern auf und es wird verbreitet sonnig. Auch am Mittwoch und Donnerstag zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite. Die Temperaturen steigen an.