Sonne, einzelne Gewitter und mehr als 30 Grad: Hochsommer-Wochenende in Südtirol

Das Wochenende bringt Hitze: Es werden Temperaturen bis maximal 35 Grad Celsius erwartet. Ein Hochdruckgebiet erstreckt sich vom Atlantik bis nach Osteuropa, die Luftmassen über den Alpen bleiben heiß.Am Samstag überwiegt der Sonnenschein, am Vormittag ist der Himmel oft ungetrübt. Über den Bergen bilden sich am Nachmittag Quellwolken und gegen Abend steigt gebietsweise das Gewitterrisiko.Auch am Sonntag kommen im ganzen Land einige Sonnenstunden zusammen und das eine oder andere Hitzegewitter ist wieder möglich.Am Montag gehen die Höchsttemperaturen dann schon wieder zurück, noch bevor die Hitzewelle in Südtirol so richtig beginnen kann, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Es wird zunehmend unbeständig und im Tagesverlauf bilden sich recht verbreitet Gewitter.Der Dienstag verläuft im Großteil Südtirols recht sonnig, nur zeitweise ziehen dichtere Wolken durch. Vor allem in den Tälern im Norden wird es föhnig. Am Mittwoch überwiegt voraussichtlich der Sonnenschein.Sommerlich bleibt es also auch noch in der kommenden Woche, aber die große Hitze bleibt aus, so der Landesmeteorologe.

