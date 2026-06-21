Am morgigen Montag ist es laut Prognosen des Landeswetterdienstes zunächst sehr sonnig, morgendliche Restwolken verschwinden rasch.<BR \/><BR \/>Am Nachmittag muss man mit dem einen oder anderen Gewitter rechnen. Nach Frühwerten zwischen 12 Grad Celsius und 20 Grad steigen die Temperaturen auf Höchstwerte von 30 bis 36 Grad.<BR \/><BR \/>Auch der Dienstag bringt viel Sonne und Hitze, am Nachmittag sind wieder einzelne Gewitter möglich. Am Mittwoch geht die Gewitterwahrscheinlichkeit etwas zurück, es bleibt sonnig und heiß. <BR \/><BR \/>Bereits für Sonntag wurde Warnstufe orange ausgerufen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ab-heute-warnstufe-orange-wegen-extremer-hitze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unwetter-nacht-in-suedtirol-sorgt-fuer-zahlreiche-feuerwehreinsaetze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In der Nacht kam es zu Unwettern.<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unwetter-nacht-in-suedtirol-sorgt-fuer-zahlreiche-feuerwehreinsaetze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alles rund ums Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>