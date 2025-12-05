Bereits am heutigen 5. Dezember wird ein besonders hohes Verkehrsaufkommen erwartet. Rund 6,5 Millionen Italiener machen sich voraussichtlich schon heute auf den Weg, weitere 4,9 Millionen folgen am morgigen Samstag.<h3>\r\nKurzurlaube vor allem im eigenen Land<\/h3>Die meisten Reisepläne führen nicht ins Ausland: Bevorzugt werden Städtetrips und Regionen, die mit landschaftlicher Vielfalt und Naturerlebnissen locken. Unter den Unterkunftsarten liegen Hotels und klassische Feriendörfer weiterhin unangefochten an der Spitze.<BR \/><BR \/><i><b>Und was planen die Südtiroler? Dazu läuft aktuell eine Abstimmung – stimmen Sie mit:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="371085" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<h3>\r\nStädte im Fokus – Bozen warnt vor Verkehrsproblemen<\/h3>Mit dem Anstieg der Reiselust geraten besonders die Städte in den Fokus – auch in Südtirol. In der Landeshauptstadt Bozen ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Bürgermeister Claudio Corrarati warnt die Bevölkerung ausdrücklich „vor erheblichen Problemen auf den Straßen, vor allem auf der Brennerautobahn und auf der Eisackuferstraße, insbesondere am 8. Dezember“.<BR \/><BR \/>Die Bozner müssten sich auf einen schwierigen Tag im Straßenverkehr einstellen. Es sei ratsam, alternative Routen oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.<BR \/><BR \/>Corrarati betont außerdem: „Wir wollen verhindern, dass Autos über Nebenstraßen und Schleichwege die Stadt verstopfen. Denn viele Autofahrer halten sich nicht mehr an Umleitungsschilder, sondern versuchen über Google Maps ihr Ziel dennoch zu erreichen“, so der Bürgermeister.<h3>\r\nWetterlage zum verlängerten Wochenende<\/h3>Der heutige <b>Freitag<\/b> startet vielerorts bewölkt, im Tagesverlauf zeigt sich jedoch zunehmend die Sonne.<BR \/><BR \/><b>Samstag:<\/b> Der Tag beginnt recht sonnig. Aus Westen ziehen im Laufe des Tages Schleierwolken auf, die nach und nach dichter werden.<BR \/><BR \/><b>Sonntag:<\/b> Es stellt sich eine Mischung aus Sonne und durchziehenden Wolkenfeldern ein.<BR \/><BR \/><b>Montag:<\/b> Sonne und Wolken wechseln einander weiterhin ab, insgesamt bleibt es relativ mild. Die Höchsttemperaturen steigen am verlängerten Wochenende auf bis zu 11 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Details zur Wetterentwicklung in Südtirol lesen Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>