Sonne und Gewitter: Das Wetter am Wochenende

„Im Laufe des Nachmittags wachsen einige Quellwolken in die Höhe und daraus können vor allem am Abend und in der Nacht auf Samstag ein paar Gewitter entstehen“, berichtet der Südtiroler Landeswetterdienst.Die Temperaturen bleiben derweil sommerlich mit Höchstwerten von 27 bis 33 Grad Celsius.Am Wochenende gehen die Temperaturen laut Wetterprognosen etwas zurück. Es wird wechselhaft. Neben sonnigen Phasen ist bereits nachmittags mit Regenschauern und Gewittern zu rechnen.In der kommenden Woche ist hingegen wieder mit viel Sonne und Höchstwerten von über 30 Grad Celsius zu rechnen.