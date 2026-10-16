In Südtirol zeigt sich der Herbst derzeit von zwei unterschiedlichen Seiten: Während in den Tälern die Temperaturen über Nacht deutlich zurückgehen, bleibt es auf den Bergen ungewöhnlich mild. Der Grund dafür ist eine ausgeprägte Inversionswetterlage, die sich heuer erstmals in diesem Herbst eingestellt hat.<BR \/><BR \/>„Heute haben wir erstmals in diesem Herbst eine ausgeprägte Inversion“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Dabei ist es in höheren Lagen wärmer als in den Tälern, wo sich die kalte Luft sammelt.<h3>\r\nViel Sonne am Freitag und Samstag<\/h3>Der heutige <b>Freitag<\/b> präsentiert sich in ganz Südtirol überwiegend sonnig. Nur einige hohe Wolkenfelder ziehen über den Himmel. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 19 Grad im Wipptal und 23 Grad im Unterland.<BR \/><BR \/>Auch am morgigen <b>Samstag<\/b> dürfen sich die Südtirolerinnen und Südtiroler auf viel Sonnenschein freuen. Die hohen Wolkenfelder ziehen rasch nach Osten ab, anschließend setzt sich in allen Landesteilen die Sonne durch. In den frühen Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad. Am Nachmittag werden Höchstwerte von 17 bis 22 Grad erreicht.<h3>\r\nSonntag bringt mehr Wolken und etwas Regen<\/h3>Am <b>Sonntag<\/b> zeigt sich das Wetter weniger beständig. Vor allem im Westen Südtirols ziehen dichtere Wolken auf, zudem ist stellenweise mit Regen zu rechnen. Richtung Osten dürfte es freundlicher bleiben. Die Temperaturen erreichen maximal 18 Grad.<h3>\r\nSo startet Südtirol in die neue Woche<\/h3>Am <b>Montag<\/b> löst sich der morgendliche Hochnebel auf, danach wird es wieder recht sonnig. Wie sich das Wetter im weiteren Wochenverlauf entwickelt, ist derzeit noch nicht ganz klar.<BR \/><BR \/>Für <b>Dienstag<\/b> werden viele Wolken erwartet. Gegen Abend könnte es zudem etwas regnen. Die Höchsttemperaturen liegen weiterhin um die 20 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen und die aktuelle Prognose finden Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>